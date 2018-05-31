Из-за чего взорвался космический корабль Crew Dragon

Стали известны причины взрыва космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX. Долгое время инженеры не раскрывали, из-за чего произошла авария, а глава компании Илон Маск называл случившееся «аномалией».

Напомним, что последний тест корабля прошел 20 апреля, тогда специалисты провели огневые испытания системы. Но запуск закончился аварией, что практически полностью уничтожило корабль.



Несколько месяцев потребовалось ученым, чтобы восстановить картину произошедшего.

Согласно первой версии, взрыв случился из-за включения системы активации двигателей SuperDraco, но в ходе расследования ученые пришли к выводу, что главным виновником стал титановый обратный клапан системы наддува баков.

Оказалось, что примерно за 100 миллисекунд до зажигания двигателей активации, в систему наддува баков гелием произошла утечка окислителя. Тетраоксид диазота (АТ) попал в трубки с инертным газом под давлением, где его поток на большой скорости прошел через обратный клапан.

Система не выдержала такой нагрузки и взорвалась.

Нам было важно установить все детали аварии, чтобы в будущем не допустить такую ситуацию. Для нас стало облегчением, что проблема была в системе наддува баков, так как ее легко усовершенствовать. Несмотря на аварию, все остальные тесты пройдут по плану, — сообщили в компании.

Напомним, что Crew Dragon — это пилотируемый корабль, разработанный компанией SpaceX в рамках программы NASA Commercial Crew Program. Он рассчитан на перевозку до семи человек, вес корабля составляет 12 тонн.

