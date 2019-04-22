Во время огневых испытаний Crew Dragon потерпел аварию

Представители NASA рассказали о том, что финальные тестовые испытания систем безопасности аварийного спасения космического корабля Crew Dragon прошли неудачно.

Последний тест прошел в субботу, 20 апреля, тогда специалисты провели огневые испытания системы. Но запуск закончился аварией, сообщается в Twitter администратора NASA Джима Брандестайна.

Эта авария практически полностью уничтожила корабль, и сейчас специалисты NASA и SpaceX проводят расследование ее причин. Сообщается, что неудачный запуск может отложить первый пилотируемый полет Crew Dragon на конец сентября или начало октября.

Напомним, что Crew Dragon — это пилотируемый корабль, разработанный компанией SpaceX в рамках программы NASA Commercial Crew Program. Он рассчитан на перевозку до семи человек, вес корабля составляет 12 тонн.

Первый пробный запуск корабля случился 2 марта 2019 года: по оценке специалистов, он прошел без проблем.

Корабль проверяли на готовность к перевозке астронавтов, поэтому на борту находился манекен Рипли, названный в честь героини знаменитого фантастического фильма «Чужой».



Тогда для того, чтобы отслеживать положение манекена, на Рипли закрепили датчики, измеряющие параметры полета и перегрузок на всех этапах полета. Корабль доставил на МКС примерно 180 килограммов разных грузов для членов экипажа станции, так что старт стал полезным еще и с чисто практической стороны.

На днях инженеры агентств провели еще одно крупное тестирование корабля в зоне Landing Zone-1, на мысе Канаверал во Флориде. Как сообщают ведущие инженеры, сначала все шло хорошо, но во время финального теста возникла нештатная ситуация, приведшая к разрушению корабля.

Наблюдатели, находившиеся в окрестностях испытательной площадки, зафиксировали в этот момент поднимающийся к небу оранжевый шлейф, окраску которому придают компоненты топлива, использующиеся для работы двигателей SuperDraco.

Сам старт первого пилотируемого запуска корабля Crew Dragon в рамках миссии DM-2 должен был состояться не ранее 25 июля, однако теперь он может быть перенесен на конец сентября или начало октября 2019 года.

