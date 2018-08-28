Загитова открыла бутылку ударом конька

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в Bottle Cap Challenge, открыв бутылку воды ударом конька. Видеозапись трюка она выложила в своем Инстаграме.

Подписчики фотоблога спортсменки пришли от увиденного в восторг:

— Ну красавица, всё сделала эффектно, красиво и изящно!

— Какая же ты красотка Алина! Все краше и краше. Наша Чемпионка!

— Спасибо, Алинка, что подняла настроение! Почаще выкладывай видео с тренировок, мы их всегда ждем!

Как рассказывал «Ридус», новый флешмоб Bottle Cap Challenge подразумевает, что его участники собьют крышку с бутылки ударом ноги, при этом крышка должна развинтиться, а бутылка остаться целой и невредимой.

Первые видео с хештегами #bottlechallenge и #bottlecapchallenge начали появляться ещё в 2017 году, но популярными не стали, а в 2019-м челлендж триумфально вернулся. На вызов откликнулись многие знаменитости. Для большей эпичности авторы снимают видео в замедленном режиме.

