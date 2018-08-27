Как открыть бутылку ударом ноги: в новом флешмобе участвуют и знаменитости

Любители флешмобов придумали новое развлечение — сбивать крышечку с бутылки ударом ноги с разворота, при этом крышка должна развинтиться, а бутылка остаться целой и невредимой. Первые видео с хештегами #bottlechallenge и #bottlecapchallenge начали появляться ещё в 2017 году, но популярными не стали, а в 2019-м челлендж триумфально вернулся. Одной из первых опубликовала свой виртуозный удар ногой каратистка helena_tigres.

На вызов откликнулись многие спортсмены. Одним из первых — боец из Казахстана Каро Пашикян, известный под прозвищем Питон (PYTHON).

В комментарии к ролику мужчина предложил поучаствовать во флешмобе нескольким знаменитостям и своим друзьям-спортсменам. Следующим вызов принял чемпион мира по тхэквондо Фараби Давлетчин.

С каждым новым видео челлендж набирает всё большую популярность, и вот свои навыки в ударе ногой с вертушки уже демонстрируют участники со всех уголков планеты, включая детей. Для большей эпичности авторы снимают видео в замедленной съёмке.

И наконец в спортивном флешмобе приняли участие и знаменитости. Даже голливудский актёр Джейсон Стэтхем не устоял. Ролик о том, как герой боевиков сбивает крышечку с бутылки, посмотрели 10,6 миллиона раз. А исполнение получилось очень суровым.

Следом показать своё мастерство и отличную физическую форму решил ирландский боец UFC Конор Макгрегор. Он сбил крышечку, не выпуская из рук бутылку виски собственного бренда.

В общем, челлендж уверенно шагает по интернету, собирая в свои ряды людей всех возрастов, полов и национальностей.

А если вы не обладаете подобными виртуозными навыками, не расстраивайтесь, вы такой не один! И, кстати, это не мешает также участвовать во флешмобе.

Ну как, попробуете?