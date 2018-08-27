Порошенко назвал срок освобождения украинских моряков

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что задержанные за участие в провокации в Керченском проливе украинские моряки будут освобождены до внеочередных парламентских выборов.

«Трибунал принял решение относительно освобождения наших моряков. До 25 числа они должны были быть освобождены, но этого не произошло. У меня есть информация, что на 90% наши моряки будут освобождены до дня выборов», — заявил Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены президентским указом на 21 июля 2019 года.



Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива бойцами ФСБ за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». При задержании применялось оружие, а буксир «Яны Капу» столкнулся с российским пограничным судном «Дон». Экипаж украинских судов был арестован и предан суду за незаконное пересечение государственной границы России.

В настоящее время все 24 нарушителя границы находятся под арестом в московских СИЗО. Задержанные украинские моряки объявили себя военнопленными. В Госдепартаменте США ранее вступились за Украину и пригрозили Россией «изоляцией», а затем дополнительно — «болью и последствиями».

В июне 2019 года Москва направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, предложив освободить моряков при условии, что они будут участвовать в предварительном и судебном следствии. Глава МИД Павел Климкин ответил на ноту России, отказавшись рассматривать предложенные условия, за что лишился своего поста. Президент Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с повторной просьбой освободить украинских моряков.