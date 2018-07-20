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Кошка и собака с новорожденными детьми очаровали интернет

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  • 15 июля 2019, 10:30
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В топ портала Reddit вышел короткий ролик, в котором запечатлены собака с новорожденными щенятами и кошка с крошечными котятами, которые лежат рядом, а дети кушают, зевают, потягиваются и ползают по ним обоим. Трогательная семейная сцена молодых звериных мамочек очаровала тысячи людей, видео собрало в общей сложности больше 350 тысяч просмотров

2 друзей, 2 очаровательные семьи.

Трогательные объятия зверей умилили тысячи интернет-пользователей и напомнили им свои истории.

Это выглядит как одна большая семья.
Я не могу перестать смотреть, это слишком восхитительно!
Бедная кошка-мать выглядит измученной!
Как и большинство мам…
Собака моего отца Нанда родила щенков вскоре после того, как у моей кошки Сары появились котята. Нанда фактически нянчила котят, и Сара обнимала 11 щенков. Я скучаю по ним. Мы были большой и разнообразной семьей.

Ранее «Ридус» публиковал фотографии звериных мамочек, чьи детёныши растрогают даже самое чёрствое сердце.

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Ученые предложили лечить рак груди с помощью заморозки

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  • 15 июля 2019, 14:03
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Специалисты из Университета Джона Хопкинса опубликовали исследование, в котором представили новый способ лечения рака груди. Ученые разработали специальное многоразовое устройство, которое использует углекислый газ для заморозки раковых клеток.

Инновации в лечение онкологии не всегда означают, что вам нужно создавать что-то новое. Наше устройство — это давно забытая технология, которую мы усовершенствовали для достижения нужного результата. Прибор уже успешно протестирован на животных, — рассказали разработчики.

Главное преимущество новой технологии в том, что она будет доступна для всех слоев населения.

Рак молочной железы является одним из самых распространенных причин смерти среди женщин во всем мире. Несмотря на то, что этот вид рака научились диагностировать на ранних стадиях, еще высок риск смертности в странах с низким уровнем дохода.

Например, в США выживаемость женщин после онкологии составляет 90%, а в Саудовской Аравии, Уганде и Гамбии — 64%, 46% и 12% соответственно.

В таких странах низкий уровень медицины, и многим женщинам не по карману проходить ежегодные осмотры врачей, поэтому онкология зачастую переходит в тяжелую неоперабельную стадию.

Авторы нового исследования предложили новый способ лечения опухоли, который не требует больших материальных вложений и времени.

Ученые создали прибор, который умеет замораживать раковые клетки.

Для его использования не нужна стерильная комната, анестезия или серьезное хирургическое вмешательство. Реабилитация после лечения также не займет много времени, уточнили ученые.

При сильной заморозке раковые клетки гибнут. Во время испытаний на крысах прибор убил около 80% всех раковых клеток.

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