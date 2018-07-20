Кошка и собака с новорожденными детьми очаровали интернет
- 15 июля 2019, 10:30
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В топ портала Reddit вышел короткий ролик, в котором запечатлены собака с новорожденными щенятами и кошка с крошечными котятами, которые лежат рядом, а дети кушают, зевают, потягиваются и ползают по ним обоим. Трогательная семейная сцена молодых звериных мамочек очаровала тысячи людей, видео собрало в общей сложности больше 350 тысяч просмотров
2 друзей, 2 очаровательные семьи.
Трогательные объятия зверей умилили тысячи интернет-пользователей и напомнили им свои истории.
Это выглядит как одна большая семья.
Я не могу перестать смотреть, это слишком восхитительно!
Бедная кошка-мать выглядит измученной!
Как и большинство мам…
Собака моего отца Нанда родила щенков вскоре после того, как у моей кошки Сары появились котята. Нанда фактически нянчила котят, и Сара обнимала 11 щенков. Я скучаю по ним. Мы были большой и разнообразной семьей.
Ранее «Ридус» публиковал фотографии звериных мамочек, чьи детёныши растрогают даже самое чёрствое сердце.
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