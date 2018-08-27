20 звериных мамочек, чьи пушистые детёныши растрогают ваше сердце

Не только люди посвящают много времени рождению, кормлению и воспитанию детей. В царстве животных есть множество мамочек, которые сильно любят и заботятся о своих отпрысках. И пока человеческие матери проводят бессонные ночи, укачивая младенца, звериные мамы пытаются накормить, защитить от хищников и уложить спать сразу по десятку крошечных детёнышей.

Собрали для вас 20 удивительных фотографий маленьких животных с их мамами, которые способны растопить любое человеческое сердце.

1. «Гордая мать далматинов»

2. «Судя по всему, эта порода собак никогда не исчезнет»

3. «Пока отпрыски спят, я могу попозировать для камеры»

4. «Когда много детей, один из них может побыть подушкой для братьев»

5. «Как бы их всех разом искупать?»

6. «Какое счастье, когда дети наконец спят»

7. «А когда проснутся, не забудьте взять их на прогулку»

8. «С такой мамой ничего не страшно»

9. «Родители всегда начеку»

10. «Вот что мы называем дисциплинированными щенками»

11. «Это я, большая морщинка, сделала все эти маленькие морщинки»

12. «Я так люблю кушать, ура!»

13. «Дети — отражение родителей»

14. «Селфи: я и моя семья»

15. «Кот-ктулху»

16. «Каждая мама после тяжёлого дня мечтает о загоне для детей»

17. «Иногда от отпрысков хочется спрятаться где угодно»

18. Кане-корсо из Воронежа родила 19 щенков и стала матерью-героиней

19. «И хоть порой звериные мамы устают не меньше человеческих»

20. «Они так же сильно любят своих детёнышей»

Какая фотография показалась вам самой умилительной? А вам приходилось наблюдать за тем, как звери воспитывают своих детёнышей? Расскажите нам в комментариях.