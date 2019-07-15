В полиции назвали причину задержаний на акции у Мосгоризбиркома

Задержания и разгон полицией участников несанкционированной акции «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму» в центре Москвы были спровоцированы попытками установить палатки и блокировать Мосгоризбирком в первый рабочий день недели. Об этом «Ридусу» рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам источника, «до самого вечера полиция никого не трогала, несмотря на откровенные провокации», поскольку был получен приказ дать возможность завершить акцию без эксцессов, «невзирая на ее незаконный характер».

Задержания начались только когда организаторы «толкнули молодежь на откровенное физическое противостояние с полицией, когда провокации стали перерастать в попытки массовых беспорядков, когда митингующие начали разворачивать палатки, когда начались попытки организовать аналог майдана, начались задержания», добавил он.

Источник подчеркнул, что именно попытка установить палатки и сделать акцию протеста бессрочной стали катализатором силовых действий со стороны полиции. «Не было б палаток, дали бы им тусоваться, пока не устали бы они сами», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

Напомним, на продолжавшейся с середины дня до вечера 14 июля несанкционированной акции протеста в центре Москвы были задержаны несколько десятков человек, включая кандидатов в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданов и Юлию Галямину. В пресс-службе ГУ МВД по Москве число задержанных оценили словами «более 25 человек», они доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательств.

Как сообщал «Ридус», данные о количестве митингующих разнятся от источника к источнику: московская полиция отчиталась о тысяче человек, сами кандидаты в социальных медиа рассказывают о нескольких тысячах участников акции.

