Несанкционированный митинг в Москве завершился задержаниями

Полиция провела задержания участников несанкционированной акции «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму» в центре Москвы и оттеснила протестующих от здания Мосгоризбиркома.

Задержания начались, когда протестующие попытались организовать палаточный городок, чтобы остаться на ночь, сообщает газета «Ведомости». По данным издания, организатором протестов выступил московский штаб Алексея Навального, но сам он на акцию не пришел. Протестующие требовали проведения честных и конкурентных выборов в Москве, а также допуска к ним кандидатов, которым не удалось выполнить условия по сбору подписей.

По данным, которые приводятся в Твиттере кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина, задержаны не менее 20 человек. Телеканал «Дождь» сообщил о 23 задержанных, «ОВД-инфо» пишет, что в автозак посадили 38 человек. Среди задержанных — сам Яшин, а также другие кандидаты в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина.

Источник в правоохранительных органах заявил «Ридусу», что «до самого вечера полиция никого не трогала, несмотря на откровенные провокации», поскольку был получен приказ дать возможность завершить акцию без эксцессов, «невзирая на ее незаконный характер». Однако когда организаторы «толкнули молодежь на откровенное физическое противостояние с полицией, когда провокации стали перерастать в попытки массовых беспорядков, когда митингующие начали разворачивать палатки, когда начались попытки организовать аналог майдана, начались задержания».

Также источник добавил, что среди задержанных оказались граждане Украины. В настоящее время проверяется их связь с запрещенными в России экстремистскими организациями.

Политолог Марат Баширов в комментарии «Ридусу» назвал действия полиции по задержанию протестующих законными.

«Задержания абсолютно законны, потому что не было уведомления о проведении акции и это явно не одиночный пикет. Выглядит все как откровенная провокация: люди идут на задержания, они хотят чтобы их задержали. С какой целью — еще можно додумывать, но явно это не попытка добиться регистрации кандидатов», — убежден эксперт.

Баширов отметил попытки протестующих разбить палатки у здания Мосгордумы. «Некоторые организаторы призывали принести палатки и делать нечто по образу Майдана в Киеве. Кстати, по последним сообщениям, там даже был задержан гражданин Украины, он этого не скрывал и говорил на украинском языке. Если люди пытаются организовывать в центре Москвы что-то типа Майдана — вряд-ли их поддержит общественность, а полиция разрешит это делать», — сказал он.

По словам Марата Баширова задержанным грозит административная ответственность. «В рамках административного производства будут или штрафы, или аресты на несколько суток в случае каких-то жестких правонарушений, но рядовых [участников протестов] это не очень коснется. Арест могут получить люди из числа организаторов, но не думаю, что он будет долгим», — пояснил он.

Политолог добавил, что на процесс выборов в Мосгордуму акция протеста серьезно не повлияет. «Избиратели этого просто не заметят. Это очередная либеральная провокация. И если с Иваном Голуновым очень многие были согласны, что там был откровенный повод, то здесь люди никакого повода не увидят. Обычная рутина, что-то происходит, какие-то подписи, просто-напросто не заметят», — заключил он.

Как сообщал «Ридус», данные о количестве митингующих разнятся от источника к источнику: московская полиция отчиталась о тысяче человек, сами кандидаты в социальных медиа рассказывают о нескольких тысячах участников акции.

Напомним, выборы депутатов столичного парламента состоятся в единый день голосования 8 сентября.