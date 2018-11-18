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Картина с делающим селфи на тренажере Зеленским ушла с молотка за $3,5 тыс.

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© social media

© social media

Картина главного редактора «Страны.ua» Светланы Крюковой «Санкюлоты», написанная в стиле арт-экстази, была продана на аукционе за 3500 долларов.

Полотно, на котором президент Украины Владимир Зеленский изображен делающим селфи на тренажере, было выставлено на продажу днем 14 июля, а уже через 7 часов определился ее покупатель.

За это время стоимость лота возросла в пять раз.

Как сообщила на своей странице в Facebook сама автор произведения, картину приобрел директор канала 3S. TV, продюсер и бизнесмен Павел Елизаров.

Кроме того, воспользовавшись случаем, художница обратилась к главе государства с призывом купаться, раздеваться, путешествовать, танцевать, хамить — в общем, жить «на полную».

Ранее Светлана Крюкова выставила на аукцион картину с изображением обнаженного экс-президента Украины Петра Порошенко, отметив, что сделала это «в день падения рейтинга ПП».

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