Картина с обнаженным Порошенко выставлена на аукцион в соцсети

Пользователь Facebook Светлана Крюкова выставила на аукцион картину с изображением обнаженного экс-президента Украины Петра Порошенко.

Автор поста особо отметила, что сделала это «в день падения рейтинга ПП».

Крюкова также уточнила, что существуют два экземпляра этой картины, причем одна из них находится в частной коллекции.

Вторую она предложила приобрести. Стартовую цену Крюкова назначила немалую — 600 у.е., а время аукциона ограничила до 22.00.

В конце поста она указала, что картина называется «Петр уже Пятый», явно намекая на то, что партия Порошенко «Европейская солидарность» опустилась на пятое место в парламентском рейтинге, а всего за месяц до выборов в Верховную раду ее готовы поддержать лишь 5% респондентов, о чем свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Как известно, проходной барьер на внеочередных выборах, намеченных на 21 июля, составит 5%.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром в случае победы его партии на выборах.