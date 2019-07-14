Более 30 российских туристов не пустили в Южную Корею

Несколько десятков российских туристов оказались в сложной ситуации в аэропорту Сеула.

Сотрудники миграционной службы отказываются пускать их на территорию Южной Кореи.

Жительница Челябинска Екатерина Спирина рассказала в соцсети «ВКонтакте» о том, что она хотела отдохнуть в Сеуле, но вместо этого сидит в местном аэропорту и не может вернуться домой.

По ее словам, допрос миграционной службы не прошли граждане из Новосибирска, Орска, Ростова, Челябинска и других городов. «Их не устроили ответы и нам отказали в визе», — сообщила Спирина.

Она добавила, что у россиян забрали паспорта, многие сидят в зале ожидания три дня, а некоторые и неделю. Туристов не кормят, авиакомпании помощи не предоставляют.

Все, кому отказали во въезде, должны покупать билеты за свой счет, причем той же авиакомпании, самолетом которой прилетели. Но даже тех, кто приобрел билет, не хотят выпускать из страны, потому что они не согласовали полет.

Спирина также уверяет, что возможности связаться с российским посольством у туристов нет. В настоящее время не могут улететь в Россию более 30 человек.

Как пояснили в Ростуризме, что сотрудники миграционной службы Южной Кореи отказывают во въезде только тем, кто под видом ознакомления с культурой страны приехал на заработки, сообщает телеканал «360». Теперь приезжающих просят подтвердить цель поездки и предъявить соответствующие документы. Расходы на депортацию нарушитель должен оплатить из собственного кармана.

Ранее сообщалось, что в Израиль не пустили полсотни российских туристов.