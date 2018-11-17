В Сети спародировали нелепое выступление Порошенко в Житомире
- 13 июля 2019, 17:59
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Сети набирают популярность два ролика с участием бывшего президента Украины Петра Порошенко.
На первом видео запечатлено выступление политика на предвыборном митинге в Житомире, где он со сцены обращается к публике с предложением скандировать его фамилию.
«А теперь пусть они услышат», — обращается лидер партии «Европейская солидарность» к жителям города и начинает по слогам выкрикивать «По-ро-шен-ко», отбивая при этом такт рукой и превращаясь на какой-то момент в дирижера.
При этом бывший президент страны на секунду отвлекается, чтобы залезть в карман за телефоном и посмотреть на экран.
Некоторым пользователям поведение Порошенко показалось нелепым и смешным. В итоге появилась пародия на выступление, озвученная песней из популярного фильма «Приключения Буратино».
«Они [команда Порошенко] нарочно делают свои выступления смешнее „95-го квартала“? — приводит ФАН один из комментариев. — Зеленский забрал у них их бизнес, они решили забрать у Зеленского его?».
Ранее пользователь Facebook Светлана Крюкова выставила на аукцион картину с изображением обнаженного экс-президента Украины Петра Порошенко, отметив, что сделала это «в день падения рейтинга ПП».
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