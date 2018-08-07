«Единая Россия»: снятый глава Севастополя открыто поддержал коммунистов

Отправленный в отставку губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников откровенно вредил «Единой России», поддерживая КПРФ и ЛДПР. Об этом «Ридусу» сообщил глава регионального отделения партии власти в Севастополе Дмитрий Саблин.

«Теперь нам будет работать легче. Нам никто не будет мешать, а все остальное мы отлично сделаем», — заявил Саблин.

Спикер парламента Севастополя Екатерина Алтабаева отметила в свою очередь, что для нее ни отставка Овсянникова, ни назначение Михаила Развожаева в качестве врио губернатора города, не стали неожиданностью.

Я надеюсь на то, что у нас в городе ситуация изменится к лучшему, но время покажет. И первый, и второй наш губернатор — это были очень разные люди, и стиль их руководства был разный, поэтому механического повторения конфликта с Чалым точно никогда не будет. — говорит Алтабаева.

С подробностями о смене власти в Севастополе можно ознакомиться здесь.

Напомним, что Дмитрий Овсянников ушел с должности губернатора по собственному желанию.

Ранее «Ридус» рассказывал о конфликте депутатов заксобрания Севастополя с Овсянниковым и сносе в городе предвыборных билбордов победителей праймериз от партии «Единая Россия».