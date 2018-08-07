«Единая Россия»: снятый глава Севастополя открыто поддержал коммунистов
- 13 июля 2019, 17:42
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Отправленный в отставку губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников откровенно вредил «Единой России», поддерживая КПРФ и ЛДПР. Об этом «Ридусу» сообщил глава регионального отделения партии власти в Севастополе Дмитрий Саблин.
«Теперь нам будет работать легче. Нам никто не будет мешать, а все остальное мы отлично сделаем», — заявил Саблин.
Спикер парламента Севастополя Екатерина Алтабаева отметила в свою очередь, что для нее ни отставка Овсянникова, ни назначение Михаила Развожаева в качестве врио губернатора города, не стали неожиданностью.
Я надеюсь на то, что у нас в городе ситуация изменится к лучшему, но время покажет. И первый, и второй наш губернатор — это были очень разные люди, и стиль их руководства был разный, поэтому механического повторения конфликта с Чалым точно никогда не будет. — говорит Алтабаева.
С подробностями о смене власти в Севастополе можно ознакомиться здесь.
Напомним, что Дмитрий Овсянников ушел с должности губернатора по собственному желанию.
Ранее «Ридус» рассказывал о конфликте депутатов заксобрания Севастополя с Овсянниковым и сносе в городе предвыборных билбордов победителей праймериз от партии «Единая Россия».
Войти через социальные сети: