Глава Заксобрания Севастополя Алтабаева оценила снос предвыборных билбордов

Правительство Севастополя снесло предвыборные билболды победителей праймериз от партии «Единая Россия» председателя городского заксобрания Екатерины Алтабаевой и депутата Михаила Чалого. Работы по сносу предвыборной рекламы были проведены силами работников ГБУ «Парки и скверы» и вызвали у общественности ряд вопросов.

«Официальная причина — это освобождение Севастополя от лишних рекламных конструкций. Мы, безусловно, поддерживаем освобождение города от лишних рекламных конструкций, но когда одним днем демонтируются билборды исключительно с кандидатами в депутаты законодательного собрания, то невольно думаешь об избирательном подходе к такой акции», — заявила «Ридусу» Екатерина Алтабаева.

«Я думаю, что это вызвано в том числе и личным отношением членов правительства Севастополя, может быть кого-то из руководителей исполнительной власти, к конкретным депутатам, который хотели бы баллотироваться в избирательной кампании 2019 года», — добавила она.



Депутат заксобрания Севастополя Михаил Чалый предположил, что демонтаж предвыборной рекламы связан с решением губернатора Дмитрия Овсянникова. «Билборды могут демонтироваться только по решению соответствующих структур правительства Севастополя. Структуры правительства Севастополя без указаний губернатора чихнуть даже не могут. Поэтому, я думаю, этот демонтаж вполне вписывается в моральный облик губернатора и его методы дискуссии», — сказал Михаил Чалый проекту «Выбор-2019».

По просьбе «Ридуса», ситуацию прокомментировал публицист и политолог Руслан Осташко.

«Овсянников последователен в своем уничтожении той партии, которая, по сути, сделала его губернатором. Когда он понял, что после смены партийного руководства в городе его позиции пошатнулись и он не сможет протащить своих людей в законодательное собрание через партию „Единая Россия“, он начал искать „запасные аэродромы“ в виде переговоров с Сергеем Мироновым или выдвижения своих людей в заксобрание через ЛДПР. Естественно, в этом ему могут мешать депутаты, которые от команды Алексея Чалого могут пройти в заксобрание от ЕР, потому что в тех списках, которые утвердила партия, нет ни одного представителя губернатора. Там либо люди, которые связаны с руководством партии, либо лица, которых так или иначе связывают с Алексеем Чалым», — отметил Осташко.

«Овсянников как маленький обидчивый ребенок подло мстит. Месть эта началась достаточно давно, он уже демонтировал большое число билбордов „Единой России“, и сейчас показательно демонтирует билборды двух самых ярких кандидатов на предстоящих выборах в заксобрание — это брат Алексея Михайловича Чалого Михаил, который достаточно известен в городе, и председателя городского заксобрания Екатерина Алтабаева», — пояснил политолог.

«Назвать это каким-то серьезным ходом язык не поворачивается, это реально месть. Как этот „ребенок“ сумел возглавить такой ответственный регион — это большой вопрос к людям из Администрации президента, которые курируют внутреннюю политику. Мне кажется совершенно очевидным, что с этим кандидатом они промахнулись и поэтому сейчас, если посмотреть анонимные телеграм-каналы, которые, скажем так, входят в сетку АП, то видно, что они всячески пытаются назначить Овсянникову нового покровителя — Володина, который вообще никакого отношения к назначению этого человека не имеет», — добавил Руслан Осташко.

«Так уж принято у молодых технократов, и не очень молодых технократов, — покрывать друг друга и никогда не признавать своих ошибок. Хотя чего было бы проще признать: „Ну да, ошиблись с этим губернатором, давайте искать новые пути решения“. Но нет, вместо этого мстят и мелко пакостят людям, которые показывают правду и открывают глаза на то, что реально происходит в городе. Демонстративное снятие билбордов двух основных кандидатов от „Единой России“ — это такая маленькая злобная месть человека, который по непонятным причинам возглавил регион», — заключил эксперт.

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