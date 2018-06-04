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Facebook оштрафовали на 5 млрд долларов за утечку данных

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© pexels.com

© pexels.com

Федеральная торговая комиссия США обязала компанию Facebook выплатить в качестве штрафа за допущенную утечку данных пользователей пять миллиардов долларов.

Как сообщает Би-би-си, за данное решение проголосовали трое из пяти членов комиссии.

В случае, если оно будет утверждено Минюстом США, назначенный штраф станет крупнейшим в истории Федеральной торговой комиссии США.

Британский телеканал отмечает, что расследование в отношении Facebook началось в 2018 году после появившейся информация о том, что компания Cambridge Analytica получила доступ к данным десятков миллионов пользователей соцсети.

Ранее «Ридус» писал о том, что 2 июля немецкие власти оштрафовали компанию Facebook Ireland Limited на 2 миллиона евро за нарушение обязательства предоставлять ежегодный отчет о рассмотрении жалоб на незаконные публикации.

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