В Германии оштрафовали Facebook на два миллиона евро

Немецкие власти оштрафовали компанию Facebook Ireland Limited, сообщает Федеральное министерство юстиции и защиты потребителей Германии.

Штраф в размере 2 миллионов евро был наложен на компанию, так как она нарушила обязательство предоставлять ежегодный отчет о рассмотрении жалоб на незаконные публикации.

Как отметили в ведомстве, представленный в июле 2018 года отчет оказался неполным.

В частности, последний отчет компании не отражает фактическое количество жалоб на запрещенные законодательством страны публикации, среди которых антисемистские материалы, а также сообщения, разжигающие вражду в отношении групп людей по религиозному или этническому признаку.

Отмечается, что решение о штрафе пока не вступило в законную силу, у компании есть время его обжаловать.