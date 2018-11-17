Фотограф похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой
- 12 июля 2019, 20:03
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский (Erik Marcinkowski) обычно снимает моделей в различных проектах. Однако, обладая лишним весом, однажды канадец задумался о своём образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».
Дискомфорт — это моё тело, моё самочувствие и моё психическое здоровье через призму нездоровой пищи, которой я злоупотребляю. Пицца, паста, картофель, попкорн, газировка, пироги, углеводы, сахар, мороженое, гамбургеры и солёная картошка фри! С начала этого проекта у меня сложились гораздо более счастливые и здоровые отношения с едой. Я потерял около 60 фунтов в последние несколько лет благодаря изменению диеты и оставил в прошлом множество вредной еды, которая присутствует на некоторых из моих автопортретов — объяснил свою идею автор.
1. «Медовые булочки — мои самые любимые»
2. Сахар
«В тот день в студии было очень жарко, и когда я закончил, сахар весь растаял».
3. Пончики в глазури
«Когда я задумал серию „DiscomfortFood“, этот образ был одним из самых важных во всей серии. Сметанные глазированные пончики — мой второй любимый тип еды».
4. «Двойные чизбургеры — мой криптонит»
5. «Очень много соли»
6. «Я — сладкий кошмар, о котором думают дети»
«Снял это фото до того, как задумал серию „DiscomfortFood“, и этот образ заложил основу для всех последующих»
7. «Как много на свете вкусных пончиков!»
8. Дискомфортная еда
«Этот автопортрет является изображением тезиса всей серии. Цель фотопроекта в том, чтобы исследовать вес, питание, самооценку, психическое здоровье через эту серию».
9. Цветочный автопортрет
10. Блёстки
«Я благодарен этому проекту за то, что я смог взглянуть на себя со стороны и в конце концов похудеть»
Интернет-пользователи пришли в восторг от ярких фотографий, за которыми стоит такая важная история:
Молодец, продолжайте свой путь!
У вас красивая улыбка! Очень понравилось фото в блёстках
Цветочный автопортрет — невероятный! Поздравляю с тем, что вы похудели и стали более уверенным в себе.
Поздравляю с потерей веса. Продолжайте в том же духе!
Фотографии еды на самом деле очень хорошая и интересная концепция. Цвет и композиция аккуратны, и предмет рассказывает историю. хорошая работа.
Какая большая работа. Я восхищаюсь вашей честностью, и фотографии визуально интересны. Особенно мне нравится глазированные пончики.
Вы очень смелый, красивый и фотогеничный человек, и я очень уважаю ваши усилия к тому, чтобы изменить себя. Пусть ваши победы и дальше вдохновляют вас!
Мне очень нравится портрет с голубым сахаром. Это напоминает мне о моих собственных отношениях с сахаром. Это заставляет меня думать и о стыде, который я испытываю за то, что ем так много сладостей, и об искушении, которое компании используют в обществе, чтобы заработать деньги.
Этот проект — важное напоминание о том, что мы можем достичь чего угодно!
Ранее «Ридус» рассказывал о фотопроекте, в котором автор снимала людей и их холодильники по всему миру, чтобы показать, как отличаются пищевые пристрастия представителей разных национальностей.
Другой фотограф создал фотопроект, в котором показал, то едят дети в разных странах. Таким образом автор решил обратить внимание на проблему детского ожирения.
Также фотографы изучали, сколько мусора человек производит за неделю, а ещё — как выглядят комнаты жителей разных стран.
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