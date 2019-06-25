Что едят дети по всему миру, показали в любопытном фотопроекте

Фастфуд и полуфабрикаты стали настоящим бичом современного общества. В погоне за карьерой люди всё меньше времени уделяют приготовлению полезной пищи, питаются неправильно, страдают от ожирения и в зоне риска находятся в первую очередь дети. Фотограф Грегг Сигал (Gregg Segal) решил обратить на эту проблему внимание с помощью специального фотопроекта. В течение трёх лет фотограф посетил девять стран, таких как США, Индия, Малайзия, Германия, Франция, Италия, Сенегал, Объединенные Арабские Эмираты и Бразилия, в каждой из которых он снимал детей в окружении их недельного рациона питания. Всего Сигал успел поработать с 60 детьми, 52 из которых он включил в книгу «Хлеб насущный: что едят дети по всему миру».

Мне пришло в голову, что мы не уделяем достаточно внимания тому, что находится в нашей еде! Мы отдали на аутсорсинг самый важный компонент жизни, соединительную ткань семьи и культуры. И я подумал, а что, если мы будем вести дневник всего, что мы едим и пьём в течение одной недели, возможно это поможет нам сосредоточиться на диете и взять на себя ответственность за продукты, которые мы едим? Я сосредоточился на детях, потому что наши пищевые привычки формируются именно в детстве и изменить их намного сложнее с каждым годом — рассказал о своей идее фотограф.

Также автор серии, с помощью которой он исследует не только проблемы ожирения, но и неравенства, богатства и бедности, отметил, что хочет продолжать это направление и снимать детей в каждой стране нашей планеты. Однако проект получается очень дорогостоящим, потому что большинство продуктов для съёмки фотограф покупает сам. И поэтому сейчас Грегг Сигал находится в поисках спонсоров и рассчитывает на успешные продажи своей книги.

1. Каваканих Явалапити (Kawakanih Yawalapiti), 9 лет, Верхний Шингу, регион Мату-Гросу, Бразилия

2. Фрэнк Фадель Агбоменоу (Frank Fadel Agbomenou), 8 лет, Дакар, Сенегал

3. Розали Дюран (Rosalie Durand), 10 лет, Ницца, Франция

4. Хэнк Сегал (Hank Segal), 8 лет, Альтадена, Калифорния, США

5. Берил Ох Джинн (Beryl Oh Jynn), 8 лет, Куала-Лумпур, Малайзия

6. Мейсса Ндиай (Meissa Ndiaye), 11 лет, Дакар, Сенегал

7. Джун Гроссер (June Grosser), 8 лет, Гамбург, Германия

8. Дави Рибейро Де Джисус (Davi Ribeiro De Jesus), 12 лет, Бразилиа, Бразилия

9. Анчал Сахани (Anchal Sahani), 10 лет, Chembur, Мумбаи, Индия

10. Андреа Теста (Andrea Testa), 9 лет, Катания, Италия

11. Сира Сиссохо (Sira Cissokho), 11 лет, Дакар, Сенегал

12. Александра Льюис (Alexandra Lewis), 9 лет (слева) и Джессика Льюис (Jessica Lewis), 8 лет (справа), Альтадена, Калифорния, США

13. Юсуф Абдулла Аль Мухаири (Yusuf Abdullah Al Muhairi), 9 лет, Мирдиф, Дубай, ОАЭ

14. Адвеета Венкатеш (Adveeta Venkatesh), 10 лет, Мумбаи, Индия

15. Джон Хинтзе (John Hintze), 7 лет, Гамбург, Германия

16. Леона Нона Дель Гроссо Сэндс (Leona Nona Del Grosso Sands), 6 лет, Глендейл, Калифорния, США

17. Адемильсон Франциско Дос Сантос (Ademilson Francisco Dos Santos), 11 лет, Бразилия

18. Сити Кхалиси Натали Мухамед Кхайризи (Siti Khaliesah Nataliea Muhamad Khairizal), 9 лет, Куала-Лумпур, Малайзия

19. Чаркиш Шри Ганеш (Tharkish Sri Ganesh), 10 лет и Миерра Шри Варша (Mierra Sri Varrsha), 8 лет, Куала-Лумпур, Малайзия

20. Хенрико Валиас Сент Анна Де Суоза Дантас (Henrico Valias Sant’Anna De Souza Dantas), 10 лет, Бразилиа, Бразилия

21. Дарья Джой Каллен (Daria Joy Cullen), 6 лет, Пасадена, Калифорния, США

22. Исайя Дэдрик (Isaiah Dedrick), 16 лет, Лонг-Бич, Калифорния, США

23. Грета Миллер (Greta Moeller), 7 лет, Гамбург, Германия

24. Паоло Мендоларо (Paolo Mendolaro), 9 лет, Бельпасо, Сицилия, Италия

25. Купер Норман, 10 лет, Альтадена, Калифорния, США

А что едят ваши дети? Расскажите нам в комментариях!

Ранее «Ридус» рассказывал о фотопроекте, в котором автор снимала людей и их холодильники по всему миру, чтобы показать, как отличаются пищевые пристрастия представителей разных национальностей.

Другой фотограф пошёл ещё дальше и решил подглядеть за людьми в их спальнях и подслушать их мысли. Получилось интересно и порой неожиданно.

Также фотографы изучали, сколько мусора человек производит за неделю, а ещё — как выглядят комнаты жителей разных стран.

Кроме того, интересно посмотреть, чем играют дети разных национальностей. Ребятишек и их игрушки снимали по всему миру.