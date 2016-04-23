Поклонская оценила отставку губернатора Севастополя

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала отставку Дмитрия Овсянникова с поста губернатора Севастополя и назначение временно исполняющим обязанности главы города Михаила Развожаева.

«Каждый понимал, что все к этому шло. Ну, а новому врио хочу пожелать уметь слышать людей», — заявила Поклонская «Ридусу».



Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении губернатора Севастополя от должности по просьбе самого Дмитрия Овсянникова.



Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ на должность губернатора Севастополя прочили саму Наталью Поклонскую. Однако политологи и генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак тогда назвали эту информацию слухами, не имеющими под собой никакого основания.