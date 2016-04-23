Эксперты прокомментировали отставку губернатора Севастополя

Российские политологи Виктор Потуремский и Олег Матвейчев оценили отставку Дмитрия Овсянникова с поста губернатора Севастополя и назначение временно исполняющим обязанности главы города Михаила Развожаева — руководителя исполкома Общероссийского народного фронта.

«Прогнозы об отставке Овсянникова были, наконец это свершилось. Крым и Севастополь находятся в зоне особого внимания, поэтому не могу сказать, что это событие было неожиданным», — заявил «Ридусу» Виктор Потуремский.

Эксперт напомнил, что ранее Михаил Развозжаев занимал пост заместителя министра по делам Северного Кавказа, а также был врио главы Хакасии. «Развозжаев — выходец из Красноярского края, из команды Александра Хлопонина. Очень хорошо себя показал в прошлом году, когда был назначен временно исполняющим обязанности в Республику Хакасия», — сказал Потуремский.

«Там регион реально остался без управления, в результате многочисленных отложенных туров на выборах. Проблем было очень много, давайте вспомним, что это все происходило в Сибири в канун зимы. Но Развозжаев справился, показал себя очень хорошо, в результате ему быстро удалось получить поддержку со стороны жителей и достаточно высокие оценки своей деятельности. Назначение на мой взгляд логичное — понятно почему Развозжаев».

Несмотря на успешный опыт работы в Сибири, в Севастополе Михаила Развозжаева ждет напряженный труд, считает Виктор Потуремский .

«Развозжаев оказывается в достаточно сложной ситуации. Он не попадает на единый день голосования в этом году, соответственно ему придется больше года находиться на должности с приставкой „врио“. Из-за этого возникают некоторые ограничения по принятию, скажем так, окончательных решений, и в этом смысле [работать] будет достаточно сложно, на мой взгляд. Проблемы, с которыми Развозжаев столкнется, это будут, прежде всего, проблемы социальной сферы, а это всегда очень непросто, такие проблемы требуют комплексных решений», — отметил эксперт.

Политолог Олег Матвейчев в разговоре с собкором «Ридуса» в Севастополе Надеждой Исаевой не исключил, что отставка губернатора Дмитрия Овсянников связана с тем, что команда кандидатов в Заксобрание города бывшего народного мэра Алексея Чалого теряет протестную повестку, на которой строила свою кампанию.

«Мы видели, что разражается кризис. Чалый не собирался идти на выборы, потом пошел. Понятно, что политические проблемы Севастополя всегда крутились вокруг Чалого при всех губернаторах. И понятно, что с этим связана отставка Овсянникова. Но зато город приобрел очень мощную фигуру — это глава исполкома ОНФ, спецназ президента. Это человек, который всего лишь пару месяцев проработав в Хакасии приобрел там авторитет и люди готовы были за него голосовать и он не мог в них участвовать», — заметил политолог.

«Кроме того, он закончил школу губернаторов РАНХиГС. Он привык показывать себя делами, а не словами, и я думаю, что город приобрел хорошего руководителя. Я думаю что он сумеет заработать авторитет, и тогда на его фоне будет заметен дешевый популизм Чалого», — добавил Матвейчев.

Эксперт выразил уверенность, что «Чалый полезет в очередной конфликт» с новым врио губернатора Михаилом Развожаевым так же, как и с двумя его предшественниками.

Напомним, президент подписал указ об освобождении губернатора Севастополя от должности по просьбе самого Дмитрия Овсянникова.

Ранее «Ридус» рассказывал о конфликте депутатов заксобрания Севастополя с Овсянниковым и сносе в городе предвыборных билбордов победителей праймериз от партии «Единая Россия».