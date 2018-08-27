Советник Зеленского предложил переименовать русский язык

Украинский политолог Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык так, чтобы это обернулось против самой России «на информационном фронте».

«Мы его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там — „российский“… У нас же русинский есть в Закарпатье, будет еще и русский, а у тех пусть будет „российский“», — заявил Потураев в эфире Ukrlife.TV.



«Как филолог я хочу сказать, что, безусловно, „украинский русский“ или „русский украинский“ уже отличается от „русского русского“», — добавил он, подчеркнув важность использования «правильного» русского языка в информационной войне против России. «Язык — это оружие, а отказ от его использования — это идиотизм», — отметил Потураев.

Россию политолог назвал «фашистским государством» и предложил официально именовать Московией. «Можем, вообще, на своих картах начать их называть Московия. Что нам мешает?», — сказал он.

Никита Потураев зарегистрирован в качестве кандидата в народные депутаты Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» и работает советником украинского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе и пообещал учитывать мнение жителей востока страны по языковому вопросу. «Я думаю, что мы когда-то прекратим войну, и нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на каком они хотят», — сказал Зеленский.

Идея переименования России в Московию довольно популярна в среде украинских националистов. Год назад это предлагала сделать украинская писательница Лариса Ницой. По ее мнению, название «Русь» было украдено у украинцев. «Мы с вами русские на самом деле, а они — московиты. Московское царство указом Петра I назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ — мы сегодня Германия», — публично говорила Ницой.

Некоторой популярностью пользуется и предложение переименовать Украину в Киевскую Русь. В 2016 году на сайте президента Украины была зарегистрирована соответствующая петиция.