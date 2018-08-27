В Греции в результате шторма погибли россияне

Греческие СМИ сообщили о гибели россиян на полуострове Халкидики во время шторма.

«Отец и сын русского происхождения были раздавлены деревом рядом с отелем в районе Неа Потидея», — сообщило греческое интернет-издание Thestival.gr, опубликовав в подтверждение снимки с места происшествия. Погибшие — 39-летний мужчина и двухлетний ребенок.



В Генконсульстве России в Греции пообещали проверить эту информацию. «Пока точной информации у нас нет. Мы сейчас на связи с туристической компанией, по линии которой наши туристы сюда приезжали. Известно только, что это семья из пяти человек — муж с женой и трое детей. К сожалению, глава семьи и один из детей погиб в результате падения дерева. Больше я, к сожалению, ничего не могу сообщить», — заявил ТАСС генеральный консул России в Салониках Александр Щербаков.



Накануне в греческой области Центральная Македония резко ухудшились погодные условия, начались ливневые дожди и ураганные ветры. Общее число погибших из-за непогоды всего за сутки, по данным пожарной службы Греции, достигло шести человек, еще около 20 человек были госпитализированы.



В частности, во время обрушения таверны в Неа Плайа погибли гражданка Румынии и ее 8-летний ребенок, а в Созополе семейную пару из Чехии смыло потоком воды, сообщает общественное греческое телевидение ERT.

Также сообщается, что на Халкидики выехал министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис, а власти Центральной Македонии выразили намерение объявить чрезвычайную ситуацию.



Ранее в Афинах погибла молодая россиянка из Башкирии.