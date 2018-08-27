Россиянка умерла в гостинице в Афинах
- 02 июля 2019, 17:59
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Жительница Башкирии Альмира Захарова скоропостижно скончалась в греческой столице, сообщает телеканал «360».
Тело женщины обнаружили в гостиничном номере.
Подруга Захаровой Гульнара рассказала, что, по предварительной версии, причиной смерти стал инсульт головного мозга.
По ее словам, у отпраздновавший в этом году 30-летие Альмиры не было никаких хронических заболеваний.
Гульнара сообщила, что Захарова полетела в Грецию на встречу к своему парню, однако найти его пока не удается.
В настоящее время близкие собирают деньги, чтобы перевезти тело умершей на родину.
«Мы нашли похоронное агентство, собираем деньги. Нам сказали, что предварительно это четыре тысячи евро выйдет», — приводит телеканал слова подруги.
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