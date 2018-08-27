Россиянка умерла в гостинице в Афинах

Жительница Башкирии Альмира Захарова скоропостижно скончалась в греческой столице, сообщает телеканал «360».

Тело женщины обнаружили в гостиничном номере.

Подруга Захаровой Гульнара рассказала, что, по предварительной версии, причиной смерти стал инсульт головного мозга.

По ее словам, у отпраздновавший в этом году 30-летие Альмиры не было никаких хронических заболеваний.

Гульнара сообщила, что Захарова полетела в Грецию на встречу к своему парню, однако найти его пока не удается.

В настоящее время близкие собирают деньги, чтобы перевезти тело умершей на родину.

«Мы нашли похоронное агентство, собираем деньги. Нам сказали, что предварительно это четыре тысячи евро выйдет», — приводит телеканал слова подруги.