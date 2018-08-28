Зеленский потребовал воевать в Донбассе «мгновенно и жестко»

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Вооруженных сил страны Руслану Хомчаку максимально усилить борьбу с «диверсионными группами» в Донбассе. Поводом для этого послужил подрыв автомобиля ВСУ в селе Гранитном 10 июля, в результате которого погиб один военнослужащий и еще один получил ранения.

«Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс. Но расчеты провокаторов не оправдаются», — заявил Зеленский.



Глава государства потребовал от начальника Генштаба «мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих», передает URA.RU.



Со своей стороны, начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что Донецкая народная республика непричастна к подрыву грузовика в селе Гранитное. «Украинские силовики пытаются переложить свою вину на Народную милицию ДНР, однако наши бойцы не имеют отношения к произошедшему», — сказал он.



На днях Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в Минске при посредничестве канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят данное предложение.



Ранее Владимир Зеленский заявлял, что его команда и он лично готовы в полном объеме выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.