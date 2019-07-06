Семерых россиян не пустили в Мексику в аэропорту Канкуна

Семерых граждан России не впустили в Мексику в аэропорту курортного города Канкун, сообщает РИА Новости.

Россиян задержали из-за претензий миграционных властей, они находятся в аэропорту уже около трех дней.

В настоящее время они ожидают обратного рейса, чтобы вернуться в Россию, сообщили агентству в посольстве РФ в Мехико.

Дипломаты отметили, что в консульство РФ задержанные россияне не обращались.

В дипведомстве добавили, что, возможно, они улетят уже завтра.

По словам дипломатов, случаи отказа россиянам во въезде в Мексику в аэропорту Канкуна не редки из-за того, что цель поездки не соответствует заявленной.

Как сообщал «Ридус», несколько дней назад в мексиканском курортном городе Канкун неизвестные похитили сразу 25 человек. Позже они были освобождены.