Задержан муж кассирши, похитившей из банка 20 млн рублей

В аэропорту Уфы полиция задержала Марата Хайруллина, супруга кассирши Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении 20 миллионов рублей из банка в башкирском Салавате.

Хайруллин прилетел из Москвы, где участвовал в телешоу.

«С задержанным проводятся следственные мероприятия», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Ранее стражи порядка решили не задерживать Хайруллина и отпустили его домой, поскольку было неясно, какую роль он сыграл в преступлении. Как отмечали опрошенные агентством эксперты, на тот момент у него был статус свидетеля.

Как писал «Ридус», в эксклюзивном интервью программе «Пусть говорят» Марат Хайруллин заявил, что именно он стал инициатором преступления. По его словам, он неоднократно толкал жену на кражи из банка из-за своего пристрастия к азартным играм и финансовым авантюрам.

Напомним, старшего кассира отделения «Россельхозбанка» в Салавате Луизу Хайруллину объявили в розыск в конце мая. По версии следствия, она забрала из кассы банка более 20 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и дочерьми. В начале июня отец Хайруллиной заявил в полицию о пропаже семьи.

Луизу случайно выдала ее дочь неосторожным звонком деду. Полиция, отследив звонок, установила адрес квартиры, которую сняли подозреваемые в Казани. Марата и Луизу Хайруллиных задержали 4 июля и доставили в Уфу на допрос в Главное следственное управление МВД.

Позже Марат Хайруллин признался в том, что проиграл похищенные деньги в азартных играх.