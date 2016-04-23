Супруг башкирской кассирши проиграл похищенные женой 20 млн рублей

Муж жительницы башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где она работала старшим кассиром, признался в том, что проиграл эти деньги в азартных играх.

Теперь он намерен объявить сбор средств, чтобы его супруга не попала в тюрьму, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Муж Луизы заявил, что денег нет, он проиграл их в азартные игры», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что супруг Хайруллиной собирается отправиться в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу. Там он будет просить у россиян денег, чтобы вернуть их банку.

Как сообщалось ранее, в начале июня отец Хайруллиной заявил в полицию о пропаже семьи. Он указал, что его дочь, внучки и зять ушли из дома утром 27 мая, после чего на связь не выходили. По информации СМИ, Рамиль Мулахметов не исключал, что его дочь могли похитить, поскольку ее муж — игроман и должен крупную сумму денег кредиторам.

По некоторым данным, Луизу Хайруллину случайно выдала ее дочь, которая позвонила деду. Правоохранители отследили звонок и по нему определили адрес съемной квартиры в Казани, где находилась женщина.

Полиция задержала подозреваемую 4 июля в съемной квартире. Женщину вместе с мужем доставили в Уфу на допрос в Главное следственное управление МВД по Республике Башкортостан.



Позже мужа Хайруллиной правоохранители отпустили домой.

