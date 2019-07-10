В России появятся скоростные турбоперекрестки

Росстандарт и московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) разработали проект предварительного национального стандарта (ПНСТ), который включает в себя правила организации движения на круговых перекрестках нового типа — турбоперекрестках.

Турбоперекресток, иначе именуемый турбокольцом, позволяет автомобилистам не перестраиваться на перекрестке при повороте направо, что в теории и зарубежной практике сокращает количество конфликтных ситуаций и увеличивает трафик на 20−30%. Для движения прямо или поворота налево автомобилисты на турбоперекрестках, наоборот, вынуждены заранее перестраиваться из правого ряда, чтобы не нарушать правила разметки.

В Москве по принципу турбокольца еще в январе собирались организовать движение на пересечении улиц Чертановская и Красного Маяка. «Нарисуем коридоры по принципу „кому направо, перестраиваться не должен“, будет меньше конфликтных точек», — пообещали тогда в столичном Центре организации дорожного движения ЦОДД.

Глава проектного технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский рассказал газете «Известия», что помимо турбоколец новый стандарт регламентирует разметку-«вафельницу» на перекрестках без кругового движения, светофоры нового типа и формы с указателями движения, волнообразную разметку на тихоходных улицах, средства «успокоения потока» — сужение проезжей части перед «зебрами» и другие нововведения.

Одно из первых в России турбоколец уже действует в Чебоксарах, и, судя по представленным на YouTube видеозаписям, водители там постоянно игнорируют разметку, рискуя получить 500-рублевый штраф за пересечение сплошной линии разметки в попутном направлении. Пользователи Сети подсчитали, что в случае установки на этом турбоперекрестке камер автоматической фиксации нарушений, он станет «зарабатывать» на невнимательных водителях по 10 тысяч рублей в минуту.

Напомним, с 1 марта в Москве заработала новая система автоматической фиксации дорожных нарушений, которая будет наказывать водителей, задержавшихся во время затора на перекрестке, размеченном желтой «вафельницей». Камеры фиксируют нарушение в том случае, если во время затора автомобилист останавливается в зоне «вафельной» разметки минимум на 5 секунд и тем самым создает помехи другим участникам движения. Размер штрафа за нарушение правил проезда «вафельной» разметки составляет одну тысячу рублей.

