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Замглавы отдела Ростехнадзора задержан при получении многомиллионной взятки

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Москве задержан 56-летний заместитель начальника отдела Ростехнадзора Олег Хромушкин.

Он был арестован по обвинению в получении многомиллионной взятки.

«В Москве при получении взятки в виде муляжа денег в сумме 23,5 млн рублей был задержан с поличным заместитель начальника отдела Ростехнадзора», — сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что доказательства получения взятки следователи обнаружили в ходе обыска по месту жительства и работы обвиняемого.

По словам Петренко, уголовное дело также возбуждено в отношении директора и фактического руководителя организации, занимающейся проектированием объектов нефтегазовой отрасли.

Следствием установлено, что Хромушкин и его посредники пообещали оказать содействие нефтедобывающей компании в согласовании планов развития горных работ. Для заключения договора с проектной организацией у компании запросили сначала 55 млн рублей, а затем еще 25 млн рублей. В итоге представитель компании обратился в ФСБ.

Ранее сообщалось, что по обвинению в получении взятки был арестован врио заместителя начальника столичного ОМВД по району Митино Евгений Щеглов.

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