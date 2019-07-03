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Замначальника столичного ОМВД арестовали по делу о взятке

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© pixabay.com

© pixabay.com

Пресненский суд Москвы арестовал врио заместителя начальника столичного ОМВД по району Митино Евгения Щеглова по обвинению в получении взятки, сообщает ТАСС.

Кроме того, суд арестовал адвоката Дениса Филатова, обвиняемого по этой же статье Уголовного кодекса РФ.

Решением суда они заключены под стражу сроком на два месяца, то есть до 2 сентября.

Ранее также были задержаны оперуполномоченный уголовного розыска МВД России по району Митино П. Ильин, следователь СО ОМВД России по району Митино М. Родионов и бизнесмен Балагул Дадашов.

В ближайшее время суд рассмотрит в отношении них аналогичные ходатайства следствия.

Всем фигурантам дела вменяется получение взятки в особо крупном размере, отмечает агентство.

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