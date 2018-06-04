Более 60 детей отравились в детском лагере в Приморском крае

В детском лагере «Юный рыбак», расположенном в поселке Преображение Лазовского района, отравились 67 детей.

Все они поступили в медицинское учреждение с диагнозом острая кишечная инфекция, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

По факту отравления в настоящее время проводится доследственная проверка, говорится в сообщении.

Ранее «Ридус» писал о том, что сразу 11 учеников одной из школ в Тверской области попали в больницу с отравлением.

До этого 13 учеников второго класса одной из школ в Новосибирской области отравились крысиным ядом.

