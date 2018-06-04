Более 60 детей отравились в детском лагере в Приморском крае
- 09 июля 2019, 17:35
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В детском лагере «Юный рыбак», расположенном в поселке Преображение Лазовского района, отравились 67 детей.
Все они поступили в медицинское учреждение с диагнозом острая кишечная инфекция, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
По факту отравления в настоящее время проводится доследственная проверка, говорится в сообщении.
Ранее «Ридус» писал о том, что сразу 11 учеников одной из школ в Тверской области попали в больницу с отравлением.
До этого 13 учеников второго класса одной из школ в Новосибирской области отравились крысиным ядом.
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