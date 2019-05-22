В Тверской области 11 школьников госпитализировали с отравлением

Сразу 11 учеников одной из школ в Тверской области попали в больницу с отравлением.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, в одном из общеобразовательных учреждений города Торопец 11 детей почувствовали симптомы отравления, после чего были госпитализированы.

«По предварительным данным, состояние детей стабильное, их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту случившегося. На месте работают следователи и криминалисты, а также сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что 13 учеников второго класса одной из школ в Новосибирской области отравились крысиным ядом.