найти ×
   
  • USD -0.12
    64.42
  • EUR -0.12
    71.84
СохранитьСохранено0
×

00276

В Тверской области 11 школьников госпитализировали с отравлением

Small f1a6d446e0
© Интерпресс/ТАСС

© Интерпресс/ТАСС

Сразу 11 учеников одной из школ в Тверской области попали в больницу с отравлением.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, в одном из общеобразовательных учреждений города Торопец 11 детей почувствовали симптомы отравления, после чего были госпитализированы.

«По предварительным данным, состояние детей стабильное, их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту случившегося. На месте работают следователи и криминалисты, а также сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что 13 учеников второго класса одной из школ в Новосибирской области отравились крысиным ядом.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
24231029читать позжечитаю позже
Общество
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов
11252005читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

462713060читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

5292700читать позжечитаю позже