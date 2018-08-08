Ярко-оранжевая чайка поразила ветеринаров, секрет был в карри

В клинику дикой природы в Великобритании принесли ярко-оранжевую птицу, которую прохожие нашли на обочине дороги. Птичка, которая выглядела экзотической, топталась на месте и явно не могла взлететь. После осмотра ветеринары поняли, что это чайка, которая вся до кончиков перьев покрыта карри или жёлтой куркумой.

Когда нам позвонили и сказали, что везут оранжевую тропическую птицу, мы понятия не имели, чего ожидать. Карри покрывал все перья бедной чайки, что мешало ей летать должным образом. Мы понятия не имеем, как она попала в эту ситуацию, но, к счастью, помимо яркого цвета и резкого запаха, чайка была здорова — сказали доктора.

— написали представители клиники Tiggywinkles Wildlife Hospital на своей странице в Facebook. Наша ветеринарная команда храбро вымыла чайку, чтобы очистить её перья. Мы назвали её Винни. Чистая она выглядит великолепно, несмотря на то, что слегка раздражена из-за купания

Ветеринары отметили, что это одно из самых странных происшествий в их практике. Они понятия не имеют, как птица могла с головы до ног испачкаться в карри, но выражают надежду, что это не дело рук людей, которые решили так глупо и жестоко развлечься.



— с улыбкой сказали врачи. Спасибо неравнодушным людям, которые остановились, чтобы помочь птице. Сейчас чайка выглядит намного лучше и скоро сможет выйти на свободу. Надеемся, что теперь она и близко не подойдёт к карри!

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