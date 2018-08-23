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Мускулистая ворона-качок напугала соцсети

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  • 24 июня 2019, 12:19
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В интернете стало вирусным видео с необычной вороной, которая сидит, как будто опираясь на одни крылья, и выглядит при этом очень мускулистой и страшно угрожающей. Пернатое чудовище напугало тысячи пользователей, и хотя в комментарии пришла орнитолог и всё объяснила, опасения у людей остались.

Короткий ролик с вороной-качком стал популярным сначала в Twitter, а потом и на Reddit, где собрал в общей сложности 3 миллиона просмотров, больше 100 тысяч лайков и сотни комментариев от шокированных юзеров.

Это что, ворона-Халк?!
На какой планете я сегодня проснулся? На планете ворон-обезьян?
Осторожнее, она может сожрать вашу собаку!
Где её ноги, она что, стоит в планке?
Мне кажется, это робот, мамочки!
Терапевт: вам не нужно бояться вороны-гориллы, ворона-горилла не настоящая.
Я: смотрю в окно

Здравомыслящие пользователи попытались объяснить происходящее на видео:

Это было записано в Японии, и:
1. Да, это ворона, и они выглядят уморительно большими в стране мелких вещей и тесных пространств;
2. Японское лето ОЧЕНЬ жаркое и влажное. Эта штука расправляет и проветривает крылья.

Шутники посоревновались в остроумии:

Ворона просто ждёт достойного соперника для партии в армрестлинг.
ВОРОНА-ГОРИЛЛА: *тушит сигарету о собственное запястье* сегодня вечером — ты.
Этот парень не пропустил день крыльев!

А потом в комментарии пришла орнитолог Кели Свифт (Kaeli Swift) и попробовала объяснить странное поведение вороны с научной точки зрения.

Во-первых, это крупная ворона, поэтому её голова выглядит немного не пропорциональной относительно тела.
Во-вторых, эта птица не потеряла ноги и не опирается только на крылья, потому что это просто физически невозможно. И хоть это не имеет отношения к ответу, но хочу заметить, что ворона без ног не смогла бы летать. Безногая ворона — мёртвая ворона.
На самом деле эта ворона загорает. Когда птицы садятся, они опускают крылья и взводят хвосты. Под прямым углом, поэтому создаётся впечатление, что ноги отсутствуют.
При этом обычно их рот открыт, а тело прижимается ближе к земле, но, возможно, видеооператор поймал птицу как раз в момент перехода.
В любом случае загорать вот так — это обычное поведение среди птиц. Они часто делают это, когда жарко. А ещё таким образом они ухаживают за перьями. Солнечное воздействие может уменьшить количество пероральных бактерий и клещей.

Свою теорию девушка подкрепила рисунками.

Пользователей немного успокоили объяснения орнитолога, однако некоторые опасения всё же остались.

Я всё ещё в замешательстве, но я ценю ваши усилия.
А я всё равно не хочу находиться рядом с этой страшной птицей. Я уверен, что ворона-горилла только и ждёт удобного случая, чтоб напасть на меня!

Ранее «Ридус» публиковал фотодоказательства того, что врановые — самые хитрые и наглые птицы на Земле.

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