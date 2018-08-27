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006329

Севший на мель теплоход с иностранцами прибыл в порт назначения

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© vk.com

© vk.com

Пассажирский речной теплоход Viking Helgi («Викинг Хельги»), севший на мель на Рыбинском водохранилище, своим ходом прибыл в порт назначения.

Как сообщил в беседе с «360» и. о. руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Ярославской области Сергей Линник, причины остановки теплохода пока неизвестны.

«В данный момент судно проходит диагностику, чтобы предотвратить эти причины в дальнейшем», — пояснил он телеканалу.

Ранее сообщалось, что на борту судна, севшего на мель вблизи поселка Тихвинское, находятся 300 иностранных туристов и сто членов экипажа.

По предварительной версии, у теплохода отказала электрическая рулевая машина.

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