На Рыбинском водохранилище сел на мель теплоход с иностранными туристами
- 08 июля 2019, 18:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Четырехпалубный пассажирский речной теплоход Viking Helgi («Викинг Хельги»), совершающий 14-дневные рейсы в России, сел на мель вблизи поселка Тихвинское на Рыбинском водохранилище.
Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, на борту судна находятся 300 иностранных туристов и сто членов экипажа.
Инцидент произошел вблизи поселка Тихвинское.
По предварительной версии, у теплохода отказала электрическая рулевая машина, сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по имеющимся данным, никто не пострадал.
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