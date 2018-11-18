На Рыбинском водохранилище сел на мель теплоход с иностранными туристами

Четырехпалубный пассажирский речной теплоход Viking Helgi («Викинг Хельги»), совершающий 14-дневные рейсы в России, сел на мель вблизи поселка Тихвинское на Рыбинском водохранилище.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, на борту судна находятся 300 иностранных туристов и сто членов экипажа.

Инцидент произошел вблизи поселка Тихвинское.

По предварительной версии, у теплохода отказала электрическая рулевая машина, сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по имеющимся данным, никто не пострадал.