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На Рыбинском водохранилище сел на мель теплоход с иностранными туристами

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© youtube.com

© youtube.com

Четырехпалубный пассажирский речной теплоход Viking Helgi («Викинг Хельги»), совершающий 14-дневные рейсы в России, сел на мель вблизи поселка Тихвинское на Рыбинском водохранилище.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, на борту судна находятся 300 иностранных туристов и сто членов экипажа.

Инцидент произошел вблизи поселка Тихвинское.

По предварительной версии, у теплохода отказала электрическая рулевая машина, сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по имеющимся данным, никто не пострадал.

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