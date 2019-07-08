Певица Мэрайя Кэри сбила крышку с бутылки с помощью голоса

По интернету триумфального шагает флешмоб Bottle Cap Challenge, в котором участники сбивают крышечку с бутылки ударом ноги с разворота, при этом крышка должна развинтиться, а бутылка остаться целой и невредимой. «Ридус» уже писал, что в челлендже под хэштегом #bottlecapchallenge поучаствовали и знаменитости — голливудский актёр Джейсон Стэтхем и скандальный ирландский боец Конор Макгрегор. А теперь во флешмобе засветилась и певица Мэрайя Кэри (Mariah Carey) и шокировала зрителей, потому что крышку она сбила вовсе не ногой, а силой голоса.

Видеоролик, опубликованный певицей с подписью «Вызов принят» и хэштегом #bottletopchallenge, набрал уже больше 23 миллионов просмотров, 1,2 миллиона лайков и почти 500 тысяч ретвитов. В комментариях восхитились хитростью Мэрайи Кэри и даже решили присудить ей победу в челлендже:

Она официально победила.

Финал. Никто не сделает круче.

Кубок победителя вручается великолепной Мэрайе!

Эпичный ролик тут же стало предметов для шуток. Один из юзеров немного изменил видео и опубликовал, заранее извинившись.

Но в комментарии пришли также и скептики, которые не поверили в столь чудодейственную силу голоса певицы и заподозрили наглый монтаж:

В дне бутылки сделали дырку, ассистент подул туда феном в том момент, когда она закричала, вот крышка и слетела.

Скорее всего они использовали ту же «невидимую нить», что и фокусники. А потом снизили качество видео до 360p, чтобы нитку не было видно. Но на крышке, на которую намотана нить, всё равно чуть-чуть видно выпуклость.

Также под роликом певицы комментаторы активно публикуют другие необычные способы сбить крышечку с бутылки и поучаствовать во флешмобе. Например, это можно сделать с помощью колеса мотоцикла. И выглядит это очень опасно и по-настоящему круто.

И даже котик может сбить крышечку, хоть у него и лапки.

Если вы не спортсмен, не знаменитость и не виртуоз, не печальтесь, надевайте свой самый смешной костюм и снимайте то, что получится!

А вот этот ролик собрал аж 8 миллионов просмотров:

А вы поучаствовали в этом весёлом челлендже?