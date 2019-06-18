Высокие люди поделились проблемами, с которыми сталкиваются каждый день

Людям свойственно быть недовольными своей внешностью — то грудь мала, то ноги короткие, то волосы недостаточно пышные, то нос большой. Часто люди небольшого роста мечтают быть повыше, а вот по-настоящему высокие люди каждый день сталкиваются с такими проблемами, которые и самых стойких способны вывести из себя. Собрали для вас фотографии высоких людей, которые пытаются выполнять повседневные задачи — ходить в банкомат, готовить еду, принимать душ, летать на самолётах, водить машину, но из-за впечатляющего роста у них это очень неловко и смешно получается. Смотрите сами!

1. «У меня есть чрезвычайно важный вопрос и мне нужна ваша помощь! Как лучше обниматься — плечом к плечу или бедром к бедру?»

2. Проблемы голландца в Китае

3. «Фотография на паспорт»

4. «Вот как моя мама и я обнимаемся сейчас»

5. «При росте 210 см мне довольно неловко в примерочных»

6. «Отправился в отпуск на семейном прогулочном катере… Это моя попытка принять душ»

7. «Я решил проблему с зеркалом!»

8. «Полёт на самолёте становится мучением для высоких людей»

9. «Голландский сотрудник даёт интервью китайским СМИ»

10. «Мой бойфренд ростом 198 см. Мы немного путешествовали по Европе, и я сделала серию забавных снимков»

11. «Увидел это в баре прошлой ночью: проблемы отношений с высокой девушкой»

12. «Мой способ справиться с проблемой „я слишком высокий для этой кухни“»

13. «Мой друг на недавнем медосмотре»

14. «Будьте внимательны при выборе автомобиля»

15. «Я люблю, когда передо мной никто не сидит… Иначе мои ноги никуда не помещаются»

16. «Реальные проблемы высоких людей»

17. «Так обидно…»

18. «Поехали в Италию, говорили они. Будет весело, говорили они»

19. «Люблю сидеть возле окна в самолёте…»

20. «Я чувствую его боль»

21. «Высокие люди и маленькие машины»

22. «Разрешил высокому другу воспользоваться моим тренажёром, и вот что он сделал»

23. «У моей почти двухметровой подруги возникли проблемы в банкомате»

24. «Принять душ иногда очень сложно»

25. «Для кого делают эти компьютерные столы??»

26. «Я повар, очень приятно»

27. «Как выглядят жених 203 см и невеста 194 см рядом с людьми среднего роста»

А у вас какой рост? Сталкивались с такими проблемами? А ваши друзья?