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Партия Ципраса проиграла выборы в Греции

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Партия действующего премьер-министра Греции Алексиса Ципраса СИРИЗА потерпела крупное поражение на досрочных выборах в парламент Греции, получив менее трети голосов граждан и с большим отставанием уступив оппозиционной партии «Новая демократия».

«На первом месте оказалась оппозиционная правоцентристская партия „Новая демократия“, которую возглавляет бывший банкир Кирьякос Мицотакис. За нее проголосовали около 40% избирателей. Это означает, что „Новая демократия“ получит 158 из 300 мест в парламенте Греции, что обеспечит ей большинство», — сообщает РБК.

Также в греческий парламент прошли коммунисты и антимигрантская партия «Греческое решение», а националисты из организации «Золотой рассвет» провалили выборы и не получат ни одного мандата.

Напомним, Алексис Ципрас объявил о проведении досрочных парламентских выборов после того, как его партия СИРИЗА проиграла оппозиции выборы в Европарламент. Лидер «Новой демократии» Кириакос Мицотакис воспользовался этим, чтобы призвать Алексиса Ципраса досрочно покинуть свой пост.

Первое заседание парламента в новом составе назначено на 17 июля, после присяги депутатов. Согласно греческой конституции, президент назначает премьер-министром лидера политической партии, имеющей большинство голосов в парламенте. В результате борьба за пост главы правительства, обладающего большинством властных полномочий в Греции, зависит от исхода парламентских выборов.

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