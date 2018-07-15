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Ципрас объявил досрочные выборы в Греции

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о проведении досрочных парламентских выборов после того, как его партия СИРИЗА проиграла оппозиции выборы в Европарламент.

Как сообщает РИА Новости, ведущая оппозиционная партия «Новая демократия» получила на 9% больше голосов избирателей, чем СИРИЗА. Лидер «Новой демократии» Кириакос Мицотакис воспользовался этим, чтобы призвать Алексиса Ципраса досрочно покинуть свой пост

Сам Ципрас, выступая с телеобращением к нации, признал поражение на выборах, но припугнул электорат происками олигархов. «Мы вынесли на суд греческого народа наш план на следующий день. Есть только два пути перед нами — окончательный выход из меморандумов с кредиторами или путь назад, в аскетизм, в кризис, к олигархам», — сказал премьер.

«Сразу после второго тура выборов местных органов самоуправления (2 июня) я попрошу от президента немедленно объявить национальные выборы. Чтобы в итоге только греческий народ принял окончательное решение», — добавил Ципрас.

Выборы в Европарламент состоялись в странах ЕС с 23 по 26 мая. По данным опросов, в Германии большинство голосов получила правящая партия «Христианско-демократический союз» Ангелы Меркель, а в Польше — правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Во Франции, напротив, большинство голосов получила правая оппозиционная партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая призвала президента страны Эмманюэля Макрона подать в отставку.

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