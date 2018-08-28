Между Россией и Украиной состоится телемост как во времена холодной войны

Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут телемост в прямом эфире, во время которого жители двух стран смогут задать друг другу вопросы. Телешоу получило название «Надо поговорить».

Телеведущий Дмитрий Киселев заявил о том, что идея телешоу позаимствована из истории: в 80-е годы по обе стороны Атлантического океана огромным интересом пользовались телемосты между США и СССР, которые вели журналисты Фил Донахью и Владимир Познер.

«Незабываемо! Так вот сейчас — то же самое, но сегодня — между Россией и Украиной», — сказал Киселев. Первый и пока единственный выпуск телемоста назначен на 12 июля. С российской стороны ведущими будут Андрей Малахов и Мария Ситтель.

Власти Украины анонс телемоста встретили враждебно. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и депутат Верховной рады Анна Гопко призвали рассмотреть этот вопрос на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины, заявив о «ползучей оккупации украинского медиапространства Кремлем».

Ляшко призвал «очистить информационное пространство от влияния Кремля». «Если этого не сделает Зеленский — сделают украинцы», — цитирует Ляшко газета «Взгляд».

Опасения насчет телемоста выразили также первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко и премьер-министр Владимир Гройсман. По мнению Геращенко, вою оценку должны дать Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ, министерство информации, кабмин и офис украинского президента Владимира Зеленского. Гройсман обратился к руководству телеканала NewsOne с призывом «отказаться от этого проекта».

Напомним, в 1980-е годы между СССР и США состоялось несколько телемостов. Первые носили культурно-развлекательный характер, однако после начала Перестройки зрители получили возможность общаться друг с другом. Первым телемостом, на котором обсуждались политические вопросы, стало включение между Ленинградом и Сиэтлом «Встреча в верхах рядовых граждан» в декабре 1985 года с телеведущими Владимиром Познером и Филом Донахью.

Во время первого «живого» телемоста обсуждались сбитый в СССР южнокорейский самолет, война в Афганистане, внутриполитическая ситуация в Советском Союзе, ссылка правозащитника Андрея Сахарова, положение евреев в СССР, свобода слова и права человека. В СССР запись телемоста длительностью более часа посмотрело практически все взрослое население страны, тогда как в США его аудитория составила лишь около 8 миллионов человек.

Затем Познер провел еще два телемоста, которые были посвящены жизни женщин в обеих странах (во время него появилась ставшая впоследствии крылатой фраза «в СССР секса нет») и роли СМИ. Последний телемост вышел уже без Владимира Познера и был посвящен культуре, его участниками стали американские писатели Курт Воннегут и Эдгар Доктороу, историк Мартин Шервин, психиатр и писатель Роберт Лифтон, советский философ Мераб Мамардашвили, актер Ролан Быков, историк Рой Медведев и социолог Юрий Левада.

Ранее о своем отношении к ситуации на Украине и главе украинского государства Владимиру Зеленскому высказался президент Владимир Путин. Он поставил условием улучшения российско-украинских отношений исполнение Зеленским его предвыборных обещаний о мирном разрешении конфликта в Донбассе, а также подчеркнул, что «граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему».

