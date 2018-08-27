Опубликовано видео дебоша лидера «Коррозии металла» в аэропорту

В окружении лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого, известного под псевдонимом Паук, прокомментировали инцидент в аэропорту Жуковский и его конфликт с сотрудниками авиакомпании «Уральские авиалинии». Инцидент произошел при посадке на рейс до Симферополя.

«Мы приехали в аэропорт Жуковский и неожиданно выяснилось, что перепутали билеты на даты. Купили новые билеты, один дорогой за 28 тысяч. Выяснилось, что к нам должен подойти какой-то представитель авиакомпании. Он сказал: „От вас амбре, мы не пустим вас“. Хотя когда мы покупали дорогостоящий билет, не было речи о том, чтобы не пускать Сергея», — заявила «Ридусу» сопровождавшая Троицкого Мария Рунова.



«Он вспылил и слегка огрел оборзевшего представителя стойкой. Тогда, нам отдали деньги за билет, за исключением 4 тысяч, это доплата за багаж и кассовые сборы», — добавила она.



Сам Троицкий, судя по оказавшейся в распоряжении «Ридуса» видеозаписи из аэропорта, был возмущен тем, что ему сперва продали билет, а затем отказались пускать на борт, и обвинил сотрудников авиакомпании в мошенничестве. Также он обругал их непечатными выражениями.

В аэропорт были вызваны сотрудники полиции, которым передали Троицкого.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Сергея Троицкого задерживала полиция в Подмосковье, но уже по другому поводу.