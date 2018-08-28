Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий задержан полицией

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, известный под псевдонимом Паук, задержан полицией в Подмосковье.

«В деревне Пауковка-1, где находится дача, там прошел кипишь — у какого-то ребенка украли велосипед. Мы как добросовестные граждане вышли на поиски. В этот момент приехали сотрудники полиции и всех людей, которые на улице находились, всех дико арестовали и теперь везут на дознание», — рассказал Сергей Троицкий «Ридусу» по телефону, сидя в полицейской машине.

Накануне Сергей Троицкий выдвинул свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму. В контексте своего выдвижения Троицкий рассматривает задержание как провокацию.

«Это история чтобы скомпрометировать меня в преддверии предстоящих выборов», — подчеркнул он.

Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года и пройдут по мажоритарной системе — будет избрано 45 депутатов в 45 одномандатных округах. Депутаты избираются сроком на 5 лет до 2024 года.

