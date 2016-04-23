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На Украину прибыла первая в истории партия нефти из США

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© wikipedia.org

© wikipedia.org

В Одесском порту началась разгрузка первой в истории Украины партии нефти из США.

Танкер Wisdom Venture доставил из США 75 тысяч тонн нефти.

Перекачка нефти в береговые резервуары может занять около 36 часов, сообщается на сайте порта.

Полученное сырье будет направлено на переработку на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг».

Предположительно, следующий танкер с нефтью сорта Bakken прибудет в Одессу в августе".

В свое время через порт шла транзитом в больших объемах нефть из России и Казахстана, венесуэльская для Мозырского НПЗ в Белоруссии… Новому грузопотоку из США также будет предоставлен качественный сервис по перевалке, — заявил начальник администрации Одесского порта Игорь Ткачук.

В апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что экспорт российской нефти и нефтепродуктов на Украину будет осуществляться только по отдельным разрешениям.

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