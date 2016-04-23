На Украину прибыла первая в истории партия нефти из США
- 06 июля 2019, 20:28
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Одесском порту началась разгрузка первой в истории Украины партии нефти из США.
Танкер Wisdom Venture доставил из США 75 тысяч тонн нефти.
Перекачка нефти в береговые резервуары может занять около 36 часов, сообщается на сайте порта.
Полученное сырье будет направлено на переработку на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг».
Предположительно, следующий танкер с нефтью сорта Bakken прибудет в Одессу в августе".
В свое время через порт шла транзитом в больших объемах нефть из России и Казахстана, венесуэльская для Мозырского НПЗ в Белоруссии… Новому грузопотоку из США также будет предоставлен качественный сервис по перевалке, — заявил начальник администрации Одесского порта Игорь Ткачук.
В апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что экспорт российской нефти и нефтепродуктов на Украину будет осуществляться только по отдельным разрешениям.
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