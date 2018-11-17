В мексиканском курортном Канкуне похитили сразу 25 человек

В мексиканском курортном городе Канкун неизвестные похитили сразу 22 человека, сообщил министр общественной безопасности штата Кинтана-Роо Альберто Капелья в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, люди были похищены из здания в районе Бенито-Хуарес, где располагался центр по обработке телефонных звонков.

Министр отметил, что инцидент произошел без применения огнестрельного оружия.

Как отмечают мексиканские СМИ, президент страны Андерс Мануэль Лопес Обрадор уже отреагировал на инцидент, назвав при этом большее число пропавших людей — 27 человек.

Глава государства отметил, что в данном случае речь может идти о конфликте между двумя группами людей, ведущими бизнес.

По его словам, это вовсе не значит, что людей похитили бандиты.

Позже министр Капелья сообщил, что были похищены 25 человек и сейчас они освобождены.