Юрий Шатунов угодил на операционный стол

Бывший солист группы «Ласковый май», исполнитель хитов «Белые розы» и «Седая ночь» Юрий Шатунов был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник и перенес серьезную операцию.

«Медики зафиксировали у него воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. 4 июля певца прооперировали под общим наркозом», — сообщает URA.RU.

На гастролях артист простудился и почувствовал сильное недомогание, но перенес болезнь на ногах с помощью антибиотиков и обезболивающих, однако затем внял настояниям врачей и согласился на операцию. Восстановление после нее займет около недели, после чего Шатунову придется пройти курс лечения у стоматолога, чтобы избавиться от источника воспаления, выяснили журналисты.



Ранее «Ридус» рассказывал о преждевременной кончине другой звезды российской эстрады 90-х годов — солиста группы «Високосный год» Ильи Калинникова, который умер в одной из московских больниц в результате остановки сердца.

В один день с Калинниковым, 25 июня 2019 года, под Минском погиб гитарист культового белорусского вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский. Ивановский долгие годы занимался плаванием на водохранилище «Дрозды», и в тот день у него отказало сердце, в результате чего музыкант утонул.