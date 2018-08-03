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Юрий Шатунов угодил на операционный стол

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Бывший солист группы «Ласковый май», исполнитель хитов «Белые розы» и «Седая ночь» Юрий Шатунов был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник и перенес серьезную операцию.

«Медики зафиксировали у него воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. 4 июля певца прооперировали под общим наркозом», — сообщает URA.RU.

На гастролях артист простудился и почувствовал сильное недомогание, но перенес болезнь на ногах с помощью антибиотиков и обезболивающих, однако затем внял настояниям врачей и согласился на операцию. Восстановление после нее займет около недели, после чего Шатунову придется пройти курс лечения у стоматолога, чтобы избавиться от источника воспаления, выяснили журналисты.

Ранее «Ридус» рассказывал о преждевременной кончине другой звезды российской эстрады 90-х годов — солиста группы «Високосный год» Ильи Калинникова, который умер в одной из московских больниц в результате остановки сердца.

В один день с Калинниковым, 25 июня 2019 года, под Минском погиб гитарист культового белорусского вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский. Ивановский долгие годы занимался плаванием на водохранилище «Дрозды», и в тот день у него отказало сердце, в результате чего музыкант утонул.

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