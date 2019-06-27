Скончался солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Директор подмосковной рок-группы «Високосный год» Алексей Кан сообщил о смерти солиста коллектива Ильи Калинникова — автора хитов «Метро», «Лучшая песня о любви» и «Тихий Огонек». Калинникову было 46 лет, смерть артиста наступила 25 июня в одной из московских больниц в результате остановки сердца.

«Группа „Високосный Год“ была создана в конце 1980-х. В 2000-м году вышел единственный альбом „Который возвращается“, вскоре ставший платиновым. Под одной обложкой были собраны песни, которые к тому времени звучали буквально из каждого окна, а также из окна каждого автомобиля, а песня „Тихий огонек“ стала главной в народном сериале „Дальнобойщики“», — напомнил Кан в некрологе.

У «Високосного года» не было ярко выраженной фанатской «тусовки», однако ее с удовольствием слушали любители разных направлений в отечественной музыке, во многом благодаря творческим данным Ильи Калинникова.

«В начале нынешнего десятилетия Илья Калинников редко появлялся на сцене, зато неизменно остро высказывался на разные темы в соцсетях, жарко спорил с блогерами», — отметил Алексей Кан.

В 2014 году «Високосный Год» в первый и последний раз выступил на фестивале «Нашествие», а затем Калинников свел публичную активность к нулю. Всю свою жизнь музыкант прожил в подмосковном Фрязино.

Напомним, в тот же день, 25 июня 2019 года под Минском погиб гитарист культового белорусского вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский.