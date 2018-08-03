Парящий над землёй парень поразил окружающих

В соцсетях обсуждают фотографию случайного прохожего, на которой изображён парень, как будто парящий над асфальтом. Публикация стала очень популярной на портале Reddit, собрав более 70 тысяч лайков и 700 комментариев от обескураженных юзеров. В кадре можно увидеть туриста в белой футболке с рюкзаком, который смотрит в свой смартфон и при этом словно левитирует, зависнув в воздухе. Автор поста пояснил, что на фото можно наблюдать оптическую иллюзию, которая возникла из-за игры теней и особого ракурса. Но это объяснение не помогло.

Оптическая иллюзия так обескуражила комментаторов, что многие из них готовы были поверить в чудеса левитации.

Ты, конечно, нам всё объяснил, но я всё равно вижу, как парень парит над землёй.

Мне проще признать, что он левитирует, чем понять эту теорию с тенью и уклоном.

Знатоки посоветовали закрыть тень пальцем, тогда суть обмана зрения должна стать очевидной. Но некоторым и это не помогло.

Накройте пальцем тень и снова посмотрите на картинку.

Спасибо, теперь он просто стоит на моём пальце!

Тогда один из комментаторов удалил тень с картинки, чтобы помочь другим пользователям понять, где стоит этот загадочный парень.

Мне кажется, он действительно стоит на самом краю ступеньки. Тень просто добавляет правдоподобности иллюзии. Вот наспех отредактированная фотография с удалённой тенью…

Хмм, теперь всё выглядит так, будто парень стоит на самом верху улицы, где она изгибается. Перспектива снимка, тень и форма улицы работают на эту иллюзию. Мне нравится, как наш мозг работает, чтобы заполнить недостающую информацию.

Даже без тени парень выглядит так, будто парит в воздухе. Его ботинки делают невозможный угол с наклоном земли, и это похоже на рисунок Маурица Корнелиса Эшера.

Да, это чертовски странно. Я всё ещё вижу, как он левитирует.

Это потому, что там, где он стоит, нет наклона. Он расположен между ним и фотографом.

Я запутался, сожгите этого парня в любом случае!

Фотография летающего прохожего стала популярной также и на российских сайтах, например на «Пикабу», где пользователи выложили снимок с похожей оптической иллюзией.

Под этой публикацией юзеры тоже написали множество растерянных комментариев.

Вам показалось, а мне все ещё кажется.

Обычный Путешественник во времени. Проекция просто наложилась не очень точно.

Что за баг?

Это оптическая иллюзия, тень находится гораздо ближе к нам. А из-за того, что это 2D-картинка и глаз не может определить расстояние, получается такой эффект.

В Сети очень любят обсуждать оптические иллюзии. Так, «Ридус» публиковал фотографию, на которой как будто бы изображена сосулька, замёрзшая в кране с водой. Однако так кажется до тех пор, пока не включить видео.

Ещё мы рассказывали, как интернет-сообществу вскружила головы оптическая иллюзия с индейкой, после которой всё начинает вертеться перед глазами.

Также мы писали о земле, которая вдруг научилась дышать и так взбудоражила соцсети, что заставила задуматься о магии и чертовщине.

А ещё один интернет-пользователь озадачил всех, опубликовав фотографию обычной улицы, которая выглядит как склейка из двух снимков. Однако автор утверждает, что это один кадр, просто немного необычный.

Также мы писали, как в Сети активно обсуждали фотографию, на которой изображена то ли шея, то ли талия.