Тучную девушку называли китом, а она взяла и похудела на 80 кг

Британка Карлин О’Донохью (Carleanne O’Donoghue) с детства была упитанной девочкой, но не особо волновалась по этому поводу. Пока к 22 годам её вес не достиг 140 килограммов. До такой катастрофы девушку довела любовь к фастфуду и отсутствие физической нагрузки.

Каждый день я съедала на обед бургер или пиццу. Вечером разогревала готовый ужин в микроволновке. У меня не было времени на здоровое питание и тренировки, — вспоминает Карлин.

По словам девушки, она постоянно подвергалась насмешкам и оскорблениям со стороны окружающих. А ещё врачи предупредили британку о скорых проблемах со здоровьем, если она не возьмётся за себя. Однако, несмотря на все неудобства, Карлин решила, что таков её крест — жить с лишним весом.

Я смирилась и убедила себя в том, что это вес, с которым мне суждено жить, и даже не пыталась сесть на диету. При росте 167 сантиметров я носила 52-й размер одежды. Это делало меня несчастной, но я притворялась равнодушной и напускала на себя храбрый вид, — рассказала девушка изданию Daily Mail.

Карлин говорит, что изо всех сил пыталась игнорировать неприятные взгляды и реплики окружающих. Но некоторые случаи навсегда врезались ей в память:

Где бы я ни появлялась, люди всё время перешёптывались и пялились на меня. За спиной я часто слышала обидные фразы: вроде „боже, какая огромная“ и даже „она похожа на кита“. В 2015 году я ехала домой в метро, когда поезд резко дёрнулся и я случайно наступила мужчине на ногу. Я тут же извинилась, но вместо ответа он повернулся к своей жене и сказал: „Она такая массивная, кто-то должен сказать ей, что пора худеть!“ Я была ужасно подавлена и чуть не расплакалась.

Однако даже это не могло заставить Карлин отказаться от бургеров и начать правильно питаться. Пока пример ей не показала собственная мать. 48-летняя Венди тоже страдала ожирением, но в 2017 году что-то щёлкнуло у неё в голове, женщина присоединилась к движению Slimming World, поменяла образ жизни и похудела на 55 килограммов.

Я увидела, какой счастливой и уверенной в себе стала моя мама, и это меня подстегнуло и заставило действовать!

Начиная с июля 2017 года британка отказалась от еды на вынос, полуфабрикатов и готовых ужинов.

Вместо этого я готовила овощное карри и лазанью. На завтрак ела фрукты и йогурт. За три недели я потеряла 5 кг, и вес продолжал уходить. К лету 2018 года я весила около 100 килограммов.



Изменения в весе положительно сказались и на личной жизни девушки. Вскоре после начала похудения Карлин познакомилась с 29-летним инженером-электриком Марком Астли (Mark Astley) и между ними начались серьёзные отношения.

К весне 2019 года я весила уже меньше 80 килограммов и стала гораздо счастливее. Правда, из-за похудения у меня появилась лишняя кожа на животе, поэтому я решилась на процедуру Lipofirm Pro. Это дорого — один сеанс стоит 200 фунтов стерлингов, а мне придётся пройти их несколько. Но после многих лет страданий я наконец обрела внутренний покой, так что деньги были потрачены не зря, — говорит счастливая похудевшая британка и отмечает, что теперь чувствует себя достаточно уверенно, чтобы надеть бикини.

Любопытно, что в процессе похудения девушка так и не начала заниматься спортом.

Я никогда не ходила в спортзал. И только благодаря смене питания стала выглядеть совсем по-другому, мои прежние коллеги даже не узнали меня, когда увидели на улице. Теперь я получаю комплименты по поводу моей фигуры, а не неприятные комментарии.

Мама Венди счастлива и за себя, и за 27-летнюю дочку:

Конечно, я беспокоилась за Карлин, особенно когда она повзрослела и стала замкнутой из-за своих размеров. Но я никогда не заставляла её худеть, так как знала, что она должна прийти к этому сама. Я рада, что моё похудение в сентябре 2015-го подтолкнуло дочь на изменения в образе жизни. Мы больше не шарахаемся от людей, а я излечилась от диабета. Теперь мы обе стройные, уверенные в себе и счастливые!

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